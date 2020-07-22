شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة قطاع القنوات الإقليمية للاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بذكري ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ من خلال تطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المجيدة وذلك بعرض الاغاني الوطنية والأفلام التسجيلية الخاصة بأحدث ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكرى ٢٣ يوليو، ومن أمثلة البرامج المطوعة للمناسبة:

قناة القاهرة :يقدم برنامج صباح القاهرة تغطية خاصة للاحتفال بالمناسبة، كما تذيع المسلسل العربى رافت الهجان، والفيلم العربى دموع صاحبة الجلالة ،و الفيلم العربى ناصر 56، وبرنامج الأيدي الناعمة، برنامج مع الناس، وتطوع برامج «الكاميرا والناس – العاصمة والناس – السميعة».

قناة القنال: تطوع القناة برامج «يوم جديد – مزيداًمن التفاصيل – شارع الصحافة – اغانى وحشانى – موال النهار»، كما تذيع الفيلم العربى «بورسعيد»، ومجموعة من الاغانى الوطنية .

قناة الاسكندرية: تطوع القناة برامج «صباح الاسكندرية – كل يوم – شريان امل- مصر المستقبل – اسكندرية اون لاين»، كما تقدم مجموعة من الافلام التسجيلية «جمال عبدالناصر – الجيش سند – تاريخ يخت المحروسة» ،كما تذيع الفيلم العربى «رد قلبى» .

قناة الدلتا: تطوع القناة برامج «صباح الدلتا – الدين المعاملة – 6 شارع الجامعة – دلتا مصر – بانوراما الدلتا – هي دى مصر – حدوته مصرية»، كما تذيع حلقات مجمعة من مسلسل رد قلبى، ومجموعة من الافلام التسجيلية .قناة طيبة: تطوع القناة برامج «صباح طيبة – حياتنا – شارع الجنوب»، كما تذيع الفيلم العربى «رد قلبى» ومجموعة من الافلام التسجيلية .

قناة الصعيد: تطوع القناة برامج «صباح الصعيد – كنوز –سهرة صعيدية – الليل ومساه – شباب 2030»، كما تقدم حلقات مجمعة من مسلسل رأفت الهجان، وتذيع الفيلم العربى ناصر 56، ومجموعة من الافلام التسجيلية .

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