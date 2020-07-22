«قافلة المنوفية» تقدم الكشف والعلاج المجاني لأطفال مؤسسة السيدة نفيسة الأيتام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية بالتعاون مع كلية الطب قافلة طبية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة قامت بالكشف وتقدم العلاج المجاني لأطفال مؤسسة السيدة نفيسة، في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع وأهالي المحافظة. ضمت القافلة 5 تخصصات طبية هي: الأطفال والرمد والنفسية والعصبية والجلدية والمسالك، القافلة تحت إشراف الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب والدكتور عبدالرحمن السباعي، وكيل كلية الطب. شارك بالقافلة من الأطباء: الدكتور أحمد عادل والدكتورة حسناء محمد والدكتورة مروة صلاح والدكتورة مها أبوالخير والدكتور محمد يس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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