شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعذيبها.. «القومي للأمومة» يطلب إيداع طفلة «منور قليوب» المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت سلوى تركي، مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالقليوبية، بطلب لنيابة قليوب، بضرورة وضع الطفلة «ب» والتي قام والدها بتعذيبها وربطها بسلاسل حديدية بمنور منزلهم بقرية عزبة إمام التابعة لمركز قليوب في أحد المستشفيات، لتقديم الرعاية الصحية لها، نظرا للحالة التي بها الطفلة نتيجة آثار التعذيب، وذلك قبل إيداعها بأحد دور الرعاية بقليوب.

وأوضحت «ترك»، في بيان، الأربعاء، أنه يجري حاليًا فحص الأطفال الأشقاء الآخرين للطفلة، وما إذا كان يمارس عليهم تعذيب من عدمه، وهل أن البنت وحدها من تعرضت لهذا السلوك، موضحة أن الأب إتهم البنت في التحقيقات بإدعاءات لا أساس لها من الصحة فهي لا حول لها ولا قوة.

وقررت نيابة قليوب، حبس «إسماعيل ح» والد الطفلة «ب»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه تعذيب ابنته 11 عامًا وتقييدها بالسلاسل الحديدية وانتشار آثار طفي السجائر بجسدها والتعذيب بأنحاء جسدها، كما أمرت النيابة العماة بإيداع الطفلة «ب» 11 عاما، بدار لرعاية الأطفال بقليوب.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة.