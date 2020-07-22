شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة اليونان تستقبل «بطريرك الإسكندرية للروم» في قصر الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، رئيسة الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في قصر الرئاسة الأربعاء.

وقال المطران نيقولا أنطونيو المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا مطران طنطا، إن البابا خلال اللقاء أطلع رئيسة اليونان على الوضع في إفريقيا، وعمل مطارنة البطريركية فيها والخدمة الرعائية المقدمة من البطريركية لشباب وأطفال أفريقيا بالعمل على تحسين أوضاعهم بإنشاء المدارس للأولاد والبنات الصغار والشباب ودور الرعاية للأطفال.

وأوضح أن البابا أكد تضامنه وتعضيده لموقف الدولة اليونانية وكنيسة اليونان برئاسة ايرونيموس وعملهما للحفاظ على الوضع القائم لكنيسة آجيا صوفيا، والذي هو موقف بطريركية الإسكندرية.

بدورها أبدت ساكيلاروبولو تعاطفها لعمل البطريركية في رعاية الأطفال الصغار والشباب كما أبدت اهتمامها بأمور البطريركية في الإسكندرية.

ووجهت رئيسة الجمهورية الشكر إلى بابا بطريرك الإسكندرية على اللقاء، ووعدت في أول فرصة بعد انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد بزيارة الإسكندرية التاريخية.

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