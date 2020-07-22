شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة قطاع قنوات النيل المتخصصة للاحتفال بذكري ثورة ٢٣ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يحتفل قطاع قنوات النيل المتخصصة بذكري ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ عبر تطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المجيدة والتي جاءت كالتالى : قناة نايل دراما: تطوع القناة برنامج فلاش للاحتفال بهذه المناسبة، كما تذيع مجموعة من الافلام التسجيلية، وكذلك تطويع فقرة «عشانك يا قمر» لتقدم مجموعة من الافلام الخاصة بالثورة . قناة نايل لايف: تطوع القناة برنامج نهارك سعيد للاحتفال بهذه المناسبة، كما تذيع مجموعة من الافلام التسجيلية، وكذلك الفيلم العربى «ناصر 56» في السهرة . قناة العائلة: تطوع القناة جميع برامجها للاحتفال بهذه المناسبة، كما تذيع مجموعة من الافلام التسجيلية، وكذلك الفيلم العربى «ناصر 56» في السهرة . قناة نايل سينما: تطوع القناة برامج «الو سينما – اكشن»، وتذيع افلام «ايام السادات – بئر الخيانة» .ماسبيرو زمان: تذيع القناة برامج «وقائع مصرية حلقة دور على اسماعيل وعبدالحليم حافظ في الاغنية الوطنية – شاهد على العصر حلقة خالد محى الدين»، كما تذيع حفل عيد الثورة التاسع، وتذيع حفل عيد الثورة لام كلثوم، وتذيع الافلام التسجيلية «مسيرة شعب وثورة – يا سلام على عيدنا». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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