شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. خريطة صفر إصابات كورونا فى مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوات هامة وجديدة لانحسار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظات مصر، أغلقت عدد من المحافظات عدة مستشفيات كانت مخصصة لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، بعد أن سجلت تلك المستشفيات خروج آخر حالات الشفاء من كورونا، وتم التعقيم وإعادة فتح المستشفى من جديد لخدمة كافة المواطنين والحالات المختلفة بعد انحسار كورونا.



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ويقدم ”الخليج 365”، فيديو جراف عن تفاصيل غلق مستشفيات العزل بالمحافظات بعد انكسار كورونا.

وفى محافظة المنوفية سجلت مستشفيات بركة السبع، جنزور وسرس الليان صفر لحالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت المحافظة شفاء 1548 مصاب بفيروس كورونا بالإضافة إلى تحسن 579 حالة.

وفى الأقصر أغلقت مستشفى القرنة المركزى أبوابها بعد خروج آخر حالتى شفاء من كورونا للتعقيم وفتح المستشفى من جديد لخدمة كافة المواطنين والحالات المختلفة بعد انحسار كورونا.

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وفي المنيا أعلنت مستشفى مطاى المركزى شمال محافظة المنيا، عن عدم استقبال أى حالات مصابة لكورونا.

وفي الشرقية أغلقت مستشفي شيبة للعزل الطبي بالشرقية، بعد وصولها لصفر إصابات، والتي أقيمت بنقر مبني الإغاثة التابع لمديرية التضامن، وهي أول مبنى خصص كمستشفي للعزل بالمحافظة وكذلك الأكبر من حيث عدد 65 غرفة بطاقة أكثر 200 سرير.





وفى الإسماعيلية احتفل مستشفى كهرباء الإسماعيلية، بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا، بعد تعافيه من الإصابة، بعد أن وصل إجمالي عدد الصابات التي وصلت للمستشفى 82، تعافى منها 43، فيما عزلت 36 حالة منزليًا، وتوفي 3 أشخاص.



