شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: اتصالات لتطبيق وقف إطلاق النار فى لبيبا ومنع دخول المرتزقة إلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن المشاورات الحالية التي تجريها الولايات المتحدة بشأن ليبيا إيجابية، لافتة إلى أن المفاوضات التي تجريها أمريكا تشمل كافة فرقاء ليبيا.

وأضافت جيرالدين جريفيث فى تصريحات للإعلامية رشا نبيل، على قناة العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم اللبنانيين بالتوازي مع فرض العقوبات ضد حزب الله، موضحة أن تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر وتنفيذ هجمات حول العالم.

وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن هناك اتصالات أمريكية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبيبا ومنع دخول المرتزقة إلى طرابلس.