شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسبة الشفاء من كورونا والخروج من المستشفيات قفزت لــ32.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف احصاءات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب تعافى المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات العزل إلى 32.9% وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة

وأوضح بيان، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و 4399 حالة وفاة.