شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: التحالف الدولى ضد كورونا يوفر 2 مليار جرعة لقاح ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات المتعلقة بجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

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وفى مستهل العرض، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى الاتفاقيات الخاصة بتوفير جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد من منظمة جافى، حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي تحالف الـ "COVAX" مؤخراً، موضحة أن التحالف يهدف إلى توفير 2 مليار جرعة حتى ديسمبر 2020، وأنه تم تقديم اقتراح للدول غير القادرة على الشراء للاقتراض من البنك الدولى قروضا طويلة الأمد، موضحة أن الفائدة الأساسية تتمثل في أن يتم توفير التطعيم بسعر أقل من خلال الاتحاد، وسيتم إبلاغ الدول بوقت الارتباط المالي، ومن ثم مخططات التوريد عقب توقيع العقود مع الشركة، مضيفة أنه سيتم توفير 20% من تعداد كل دولة والأولوية للعاملين بالحقل الطبي وأصحاب الامراض المزمنة وكبار السن ومن ثم تضع كل دولة أولوياتها.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الجهود المبذولة لتعزيز طرق مناهج البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مستشفيات العزل كأماكن لإجراء الدراسات الاكلينيكية على حالات فيروس كورونا المستجد، كما تم تصميم ملف موحد لجمع بيانات مرضى "كوفيد - 19" على برنامج اكسيل، وتفعيله علي نظام الكترونى، مما يتيح تحليل البيانات الإكلينيكية، ودراسة خصائص المرضى وتقييم بروتوكولات العلاج.