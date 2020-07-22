شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى "قها" و"إدفينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحاط الدكتور على مصيلحى، وزير التموين مجلس الوزراء، خلال إجتماعه اليوم الأربعاء، علماً ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي "قها" و"إدفينا"، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بتفاصيلها كاملة عقب الانتهاء منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين يعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى "قها" و"إدفينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.