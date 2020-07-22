شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 4.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 4.9 % بعد تسجيل 4 آلاف و399 حالة وفاة فى مصر حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 549 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 29473 حالة

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وأوضح بيان، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.