شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب الفلسطينى المعتدي على والدته بالضرب ورش المياه يعتذر لها فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية، انتشار مقطع فيديو، لشاب فلسطينى يهين والدته، ويقوم بسكب المياه فى وجهها، الأمر الذى أثار موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعى ضد هذا الشاب، حيث يظهر أيضا أن الشاب فلسطينى يحاول طردها من المنزل، وأظهرت لقطات الفيديو التى انتشرت على نطاق واسع، الشاب وهو يصرخ فى وجه أمه قائلا: "امشى من هون بلا.. روحى من هون.. قلة حيا"، ثم رشها بالمياه.

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وفى الساعات الأخيرة، ظهر فيديو آخر للشاب الفلسطنى، وهو يعتذر لوالدته، ويحاول تقبيل يدها ورأسها ويحتضنها، ويعتذر على ما بدر منه فى الفيديو المنتشر، حيث سرعان ما استجابت الأم له، وأخذت تبكى، وهى تحتضن ابنها، بوجود عدد من أفراد الأسرة، ورغم محاولات الأم فى البداية لمنعه من الاقتراب منها، إلا أنها انهارت سريعا، وتقبلت اعتذاره.



جانب من فيديو الاعتذار



يحتضن أمه



جانب من الواقعة

ولم يعرف سبب معاملة الشاب لأمه بهذه الطريقة، حيث لم تبادر الأم بأى محاولة للمقاومة وظلت مستسلمة للغاية، ويرى الكثيرون، أن انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وحالة الغضب التى خلفها، هى السبب وراء اعتذار الشاب لأمه بهذه الطريقة، لا سيما بعد ظهور فيديو الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعى.