شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية للاستثمارات الطبية "، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها فى تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التى تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التى تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.

كما أن من أهداف إنشاء الشركة المساهمة فى تنفيذ توجيهات الهيئة، فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجى للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب المساهمة فى تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التى تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.