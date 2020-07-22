شكرا لقرائتكم خبر عن عمال مصر يجددون العهد للرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية وقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدهم المطلق للجهود التى تبذلها القيادة السياسية في الدفاع عن تراب الوطن وأمنه وحماية مقدرات الشعب المصرى.

جاء ذلك ببيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء فى نص الخطاب

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته،

فى غمرة احتفالات شعب مصر العظيم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة أتشرف بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر فى مختلف مواقع الإنتاج والخدمات ومنظماتهم النقابية بأن أتقدم لسيادتكم بوافر الاعتزاز والتقدير لما تحققونه من إنجازات تشهد بها المشروعات العملاقة فى كافة المجالات التنموية إلى جانب جهودكم المخلصة نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

إن هذه الإنجازات العظيمة التى جعلت مصر تحتل مكانة متميزة بين دول العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا .. فهى تذكرنا بإنجازات ثورة 23 يوليو 1952 التى حققت استقلال الإدارة الوطنية وقادة ثورات التحرر الوطنى فى العديد من دول العالم الثالث.

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سيادة الرئيس إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية وهم يجددون العهد والوفاء للوطن خلف قيادتكم الحكيمة فإنهم سيظلون جنودا أوفياء فى العمل من أجل مسيرة التنمية الشاملة بجانب القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن تراب مصر الغالى وحماية مقدرات شعب مصر العظيم.

وفى الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة فإنه من واجبنا جميعا أن نتذكر بكل الاعتزاز والتقدير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى قاد هذه الثورة وبذل كل جهده للحفاظ على استقرار مصر وتقدمها.

المجد والخلود لشهداء مصر الأبرار..

وحفظ اللـه مصر وطنا عزيزا آمنا، وشعبا أبيا يتطلع إلى التقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته،

رئيس الاتحاد العام

رئيس لجنة القوى العاملة

بمجلس النواب

جبـالى المراغى