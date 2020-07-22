شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة مارجرجس بديرب نجم بعد شرائه صك أضحية: كلنا واحد وأعيادنا واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أحنا دورنا كمشايخ وقساوسة مش الدين فقط، إحنا مثل وقدوة، وأعيادنا هى مناسبات قومية تجمعنا سويا"، هكذا علق القس غبريال ظريف كاهن كنيسة مارجرجس بديرب نجم فى الشرقية، على شراءه صك أضحية عيد الأضحى المبارك.

وقال لـ "الخليج 365 "، أنه سأل صديقة الشيخ خيرى عبدالبارى رئيس قسم الدعوة بإدارة أوقاف ديرب نجم، عن هل له المشاركة بشراء الصك، الذى رحب بذلك، فتوجهت لشراء الصك، وأهديته لأحد المواطنين الذى له ظروف خاصة، والذى استقبل الخبر بفرحة شديدة جيدا، وتحول العيد عليه كعيدين.

وأضاف بقوله: "نحن فى الأصل مصريين كيان واحد وأعيادنا هى مناسبات قومية نجتمع فيها على المحبة والمشاركة، مشيرا إلى أن شهر رمضان سنويا تشارك الكنيسة بمائدة إفطار ماعدا هذا العام بسبب ظروف الكورونا، كذلك نلبى دعوات المشاركة بالإفطار" .

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وأشار إلى أنه والشيخ خيرى عبدالبارى، تجمعهم الصداقة وحب الوطن على قلب رجل واحد، فهم دائما يشاركون فى حل المشكلات الاجتماعية بين المواطنين، كذلك المبادرات المجتمعية وتكافل الاجتماعى داخل المركز.

وأكدت مديرية الأوقاف بالشرقية، أن القمص غبريال ظريف كاهن كنيسة ديرب نجم أشترى صك أضحية، حيث توجه إلى مقر إدارة ديرب نجم، وقام واشترى الصك، وسط ترحاب شديد من الائمة والمشايخ .

كان نشر الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف فيديو توضيحى عن كيفية شراء صك الأضحية 2020 بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بعنوان "وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحى 2020" وأوضحت الوزارة انه تم شراء أجود أنواع الماشية التى تتناسب مع الأضحية.

وأكدت الأوقاف خلال التقرير أن هناك إشراف كامل على الذبح خلال أيام التشريق، بالإضافة إلى التجهيز والتغليف حسب المواصفات، وحثت الوزارة المواطنين بالتبرع من أجل الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وتوصيل اللحوم للمستحقين فى جميع المحافظات، وحدد سعر الصك بـ 1800 جنيه، ونشرت حسابات وأماكن التبرع بصك الأضحية.