إنفو جراف.. آليات وضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشحين وجميع أطراف العملية الانتخابية بالالتزام بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووضعت الهيئة ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومى 11 و12 أغسطس المقبل. وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية: تبدأ الدعاية يوم 26 يوليو الجارى فى ذات يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين. تستمر الدعاية الانتخابية لمدة 14 يوما يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس الساعة 12 ظهرا حظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل الهيئة Advertisements يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة بيانا بالمبالغ ومصدرها وطبيعتها وأوجه الإنفاق يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية تتولى الجهة التى تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها

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