التعليم: امتحانات القبول للطلاب المتقدمين بمدرسة الضبعة يومى 26 و27 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بالضبعة -محافظة مطروح)، يومى 26 و27 يوليو 2020 للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات. وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستجرى بمقرات مراكزالتطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وعلى الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التى ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه فى المواعيد المحددة.



وأكدت الوزارة، ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجى لأداء الامتحانات.

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