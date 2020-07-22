شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إنشاء محور الفردوس.. ويؤكد: لن يتم هدم أى مدافن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية لإنشاء محور الفردوس، مشيرا إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن، وما يتم لإنشاء المحور هو عبارة عن إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أى أثر تاريخي.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري أعمار وامتداد محور المشير.

وأكد المحافظ، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية، لإنشاء محور الفردوس عار من الصحة، لافتا إلى إن ما تم إزالته هو أسوار لبعض المقابر التى تعترض الشارع وهي مقابر ومبان حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.

ونفت محافظة القاهرة صباح اليوم، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن هدم جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس، مؤكدة أن المقابر التى يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعى هى مقابر ومبانى حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

Advertisements

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما تم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، والدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخى من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.