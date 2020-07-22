شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تسجيل 700 ألف مواطن فى الأقصر بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واطمأن الدكتور أحمد السبكي على التجهيزات الإنشائية وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بمستشفى إسنا للعزل بالأقصر، تمهيدًا لدخولها مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مطلع الشهر المقبل.
وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من (700 ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل والاشتراك بالمنظومة، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا لهم أن الدولة ستتحمل غيرالقادرين.
ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ(59) وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى (8) مستشفيات، يتم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، ووفق أحدث المعايير الدولية.
وعلى هامش الزيارة وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر للفريق الطبي بالمستشفى على المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، الأقصر، وأسوان)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحى الشامل: تسجيل 700 ألف مواطن فى الأقصر بالمنظومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.