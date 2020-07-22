شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/7/2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 25 / 7/ 2020، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة، الأمر الذى يترتب عليه تنفيذ اعمال لحام خط قطر 600 مم بشارع زغلول .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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