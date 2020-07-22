شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة اليوم/الأربعاء/، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم بن طارق، أعرب خلال البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسى بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصرى الشقيق من التقدم والرقى والنماء.

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