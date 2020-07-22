شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مملكة البحرين بالقاهرة يهنئ المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشعب المصرى الشقيق بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الثالث والعشرين من يوليو والتى تحل غدا الخميس.

وفى بيان للسفارة، أعرب الجودر عن تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار، مشيدا بالمستوىالرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية ومتانة الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي يحرص على تنميتها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة في المجالات كافة.