شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور علي محمود سيف استشاري جراحة بمستشفى دمسنا بأبو حمص بالبحيرة، والذي توفي في عزل مستشفى إتاي البارود بالبحيرة إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 127 ).

ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عادل جرجس استشاري صدر و مدير مستوصف صدر كفر الدوار و قائد الفوج الثالث في عزل كفر الدوار والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 126 ).

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ 3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 142 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

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وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.