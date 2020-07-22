شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء كلية حاسبات وذكاء اصطناعى بجامعة جنوب الوادى وطب بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة جنوب الوادى فرع الغردقة، والطب البشرى بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.