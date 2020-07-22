شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ السيسى بذكرى 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة اليوم، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسى بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصرى الشقيق من التقدم والرقى والنماء.
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