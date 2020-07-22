شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يطالب الشخصيات العامة بإبلاغه بصفحاتهم المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ناشد كل الشخصيات العامة التي ينسب لها صفحات مزيفة على السوشيال ميديا، بإبلاغ المجلس لاتخاذ إجراءات بشأنها والتي تصل لإبلاغ النيابة العامة.

وأضاف «جبر» في مؤتمر صحفي، أنه تم التصديق على قرار المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو مواقع على أي من وسائل السوشيال ميديا، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد رئيس المجلس، أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، مبديا تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى المسؤولية في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، وناشد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.

وقرر المجلس الأعلى توجيه إنذار لقناة الصحة والجمال، لاتهامها بنشر خبر مكذوب عن سد النهضة الإثيوبي.

وناشد المجلس القناة أن تلتزم أقصى درجات الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بسد النهضة، خصوصا أن وزارة الري لديها كل البيانات وقررنا لفت النظر وتوجيه تحذير شديد اللهجة بعدم تكرار الأمر.

وأوضح «جبر» أن كل الشكاوى التي وصلت للمجلس سيتم مناقشتها بداية الأسبوع المقبل «طلبنا من كل وسائل الإعلام أن يتم اللجوء للمصادر الرسمية أولا للحصول على البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، لاسيما أن الوزارات المختلفة لديها صفحات عليها كل المعلومات» بحسب تعبيره.

وأكد كرم جبر، إن لجنة التراخيص ستعقد اجتماعا لها يوم الإثنين المقبل «وسنطلب كل من يشملهم القانون بأن بتقدموا للمجلس لتقنين أوضاعهم» بحسب تعبيره.

وتابع «سنبدا إعادة تشكيل اللجنة من جديد ونحتاج عدد كبير من الموظفين لهم خبرات معينة، وآخر موعد لتوفيق الأوضاع 16 أغسطس لكن سندرس هل هناك ضرورة لمد الميعاد أم لا».

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وقرر المجلس في اجتماعه الإبقاء على 4 شخصيات في مناصبهم لتسيير الأعمال وهم «الأمين العام والمستشار القانوني ورئيسة القطاع المالي والإداري، ورئيس المكتب الفني» إلى حين الاستقرار على الشكل النهائي.

وتابع إن هذا القرار صدر «لاننا نعيد بناء الهيكل الإداري من جديد لوجود عجز كبير جدا في الوظائف».

وأعلن «جبر» تشكيل لجان المجلس كالاتي: لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث صالح الصالحي وكيل المجلس- لجنة تراخيص المواقع وشركات الكيبل حسام عبدالمولى صقر عضو مجلس- لجنة إخطارات الصحف خالد ميري رئيس تحرير الأخبار- لجنة الشكاوى صالح الصالحي، وكيل المجلس- لجنة ضبط الأداء الرياضي أسامة أبوزيد- لجنة تراخيص بحوث الراي والمشاهدة حسام عبدالمولى صقر، عضو المجلس- لجنة الدراما عزة مصطفى، عضو المجلس- لجنة التظلمات الإعلامي محمد مصطفى شردي- لجنة الملكية الفكرية الدكتور أمير نبيل عضو المجلس- لجنة التدريب الدكتورة منى الحديد عضو المجلس- لجنة طبع الصحف الأجنبية نشات الديهي، عضو المجلس- لجنة تقارير الحالة الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس- لجنة الموارد البشرية المستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.