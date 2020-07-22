شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تفعيل خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل.. والحصيلة ٣٥٤١ صكًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع صكوك الأضاحى بواقع مبيعات وصلت إلى ٣٥٤١ صكا.

وقال الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة في الإسكندرية، إنه لا تزال جهود مديرية أوقاف الإسكندرية مستمرة في العمل على مشروع صكوك الأضاحي بيعا وترويجا وتعريفا بهذا المشروع المبارك.

وأوضح أنه تم تفعيل خدمة إيصال الصكوك إلى المنازل (خدمة الديلفري) للتيسير على أهل الخير من الراغبين في الحصول على صكوك الأضاحي.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على أشدها لخدمة هذا المشروع، لافتا إلى أن هناك تنافس كبير بين الإدارات الفرعية في عملية البيع وأن إدارة شرق تأتى في مقدمة الإدارات الأكثر مبيعا الصكوك تليها إدارة المنتزه ثم وسط.