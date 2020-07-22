شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، قرارا لنقابة المهندسين المصرية يتعلق بتشكيل هيئة مكتب النقابة، وجاء القرار على النحو التالي: الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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