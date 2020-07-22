شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 176 كيلو من اللحوم الفاسدة بمحلين جزار في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة لضبط الأسواق واللحوم الفاسدة بأشمون. حيث قامت الحملة بالمرور على جميع الأسواق بأشمون وتم ضبط ١٣٠ كيلو لحوم فاسدة بمحل جزارة باسم م ع ل بناحية أشمون يقوم ببيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي قام بذبحها خارج المجزر، كما تم ضبط ٤٦ كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل جزارة بناحية أشمون بإسم «م ر ع». وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. من جانبه شدد سرور على استمرار الحملات لضبط الأسواق والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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