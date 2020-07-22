شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 4 تظلمات والموافقة على 32 طلب تقنين جديد على أراضي الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(52) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة ،والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 90 طلب تقنين وتظلمات، حيث تمت الموافقة على 32 طلب جديد وقبول 4 تظلمات، ليصل بذلك إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه إلى 1752طلب تقنين، فيما بلغ إجمالي العقود المحررة 563 عقداً بواقع (405 مباني+ 158 زراعة)،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

حيث أكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

كما أشار المحافظ إلى استمرار العمل في الموجة السادسة عشر،لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف،لافتا إلى أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها قد زاد عن 300 حالة تعد، وذلك منذ انطلاق الموجة في 8 يوليو الجاري وحتى اليوم،حيث تستمر فعاليات الموجة حتى نهاية الشهر الجاري،وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف والعشوائى.