شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تشن حملات مكبرة لمراقبه الأغذية استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالغربية من ضبط عدد 15 كرتونة مقرمشات وشيبسي منتهي الصلاحية، و35 كرتونة خل منتهي الصلاحية، وتم العرض على النيابة لإعدام المضبوطات، وجاري قيد المحاضر جنح أمن دوله طوارئ.

وجه الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بالمرور على الأفران البلديه وبعض معامل منتجات الألبان وثلاجات اللحوم والأسماك المجمده ومحلات عرض اللحوم المجمده ومحلات اللحوم الطازجه ومحلات الأيس كريم ومحلات الجمله بمناسبه قرب عيد الأضحى.

وأسفرت الحملة بمركز قطور غربيه عن سحب عدد 102عينة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 80 محضر شهاده صحية، و63 محضر لوجود قصور في الاشتراطات الصحيه، و8 محاضر لنقل اللحوم في سيارات مكشوفه غير مخصصه لنقل اللحوم، و11 محضر بيع مثلجات بدون ترخيص، وعدد 8 محاضر غش أغذية.

وقام فريق مراقبه الأغذيه بإدارة قطور بمخاطبه مجلس المدنية لاستصدار قرارات غلق إداري لعدد 20 منشأه تدار بدون ترخيص، وغلق إداري لعدد اثنين مخبز بلدي بهم خطر داهم.

ووجه الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية، بإعدام 100 كرتونه خل معبا خل صناعي ويباع على أنه خل طبيعي بعد صدور قرار من النيابه العامة، و120 كليو جبن أبيض مضاف إليه مادة حافظة محظور استخدامها، و30 كليو أغذيه طازجة تالفة.

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