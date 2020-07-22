شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة التدخل السريع بالمنوفية: رفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه تم وضع خطة للارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءة المنظومة من خلال الدفع بمعدات وحدة التدخل السريع حفاظا على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة.

أوضح مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة بأنه تم رفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير خلال شهر يونيو الماضى بمنطقة مزلقان العبد والسلخانة وطريق الماى- شبين بحى غرب مدينة شبين الكوم ومنطقة المطاحن والعزبة الغربية «طريق دنشواى»، بالإضافة إلى العمل بالمكانس بجميع شوارع حى شرق وغرب شبين الكوم وتمهيد جانبي طريق«كفر طنبدى – شبين الكوم» وحتى قرية الكوم الأخضر، فضلا عن استخدام معدات وحدة التدخل السريع في حملات الإزالات المكبرة لإسترداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر بـ (25) مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذا رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.