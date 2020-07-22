شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاربعاء، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب، والتي تضم 92 عقار بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان تمهيداً لإخلائها وإعادة تخطيط المنطقة في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وقال محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجاري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وكان برفقته خلال الجولة اللواء ايهاب عرفة مدير شرطة المرافق، واللواء إسلام شتا حكمدار العاصمة، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبي «روضة السيدة 2» كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

محافظ القاهرة يتابع الإزالات بمنطقة الطيبي بالسيدة زينب

محافظ القاهرة يتابع الإزالات بمنطقة الطيبي بالسيدة زينب

محافظ القاهرة يتابع الإزالات بمنطقة الطيبي بالسيدة زينب