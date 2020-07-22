شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يوجه رسالة لجيش التنوير مع ختام ماراثون الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة للمعلمين مع ختام ماراثون الثانوية العامة وقبيل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.

وقال «الزناتي» في رسالته: «السادة الزملاء معلمي مصر الشرفاء، كنتم على قدر المسؤولية طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ومن قبلها خلال فترة تنفيذ واستلام وتقييم أبحاث الطلاب، وهي التجربة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم بكفاءة كبيرة، وكان المعلمون فيها حجر الزاوية وتحملوا الضغط النفسي والعصبي وواجهوا الخطر باعتبارهم جيش التنوير».

وأضاف: «وتستمر جهود المعلمين خلال أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة داخل الكنترولات، وفي الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية المقرر انطلاقها يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو، وفي كل الأمور يؤكد المعلمون أنهم في الصف الأول عند تحمل المسؤولية».

وأكد أن نقابة المهن التعليمية تقف داعمة لكل معلم بربوع مصر، وقد تابعت النقابة العامة على مدار الأيام الماضية أحوال السادة المعلمين، وتستمر الجهود في دعم كل من يستحق الدعم من الزملاء الأفاضل، ونثمن للمعلمين جهودهم، فلهم تحية تقدير على ما بذلوا وما يبذلون من جهد كبير في صالح خدمة العملية التعليمية.