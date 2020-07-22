شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يعلن إصدار بطاقات الدفع الالكتروني «اللاتلامسية» لأول مرة في إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز إصدار بطاقات الدفع الالكتروني التابع للبريد المصري، والذي يعد أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط لإصدار بطاقات الدفع الالكتروني بجميع أنواعها، كما تفقد رئيس البريد المطابع الرقمية والتي تتمتع بأحدث البرامج والأجهزة ومعدات الطباعة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهدف من إنشاء مركز بطاقات البريد المصري هو تلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى نحو ٦٠ ألف بطاقة يومياً بما يعادل أكثر من ٢٠ مليون بطاقة سنوياً.

وأضاف أن مركز بطاقات البريد المصري يتميز بأنه الوحيد في مصر الذي يحتوى على نظامين «Inline» يقوما بتشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أي عنصر بشري لضمان سرية البيانات، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في إصدار البطاقات اللاتلامسية (Dual Interface) لأول مرة للهيئة القومية للبريد في شهر إبريل القادم.

وأوضح «فاروق»، أن مطابع البريد تعد من أهم المطابع في مصر والشرق الأوسط ولديها من الإمكانيات والمقومات التي تجعلها ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة في مصر بالاعتماد على نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة الرقمية حيث إنها تستطيع طباعة جميع أنواع الطباعة وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة مثل«الطوابع والشيكات»، بالإضافة إلى أحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع والتي تشمل التحكم في عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج والتحكم وجودة الألوان وحتى المراحل النهائية للمنتج.