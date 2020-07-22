شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لـ 3 تقاطعات بشارع الأهرام 3 أيام لتنفيذ أعمال المترو بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمترو الأنفاق، بالبدء في نقل المرافق «غاز طبيعي»، والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع.

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع ناصر الثورة، وإجراء غلق جزئي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية، بالإضافة إلى إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين أمام مسجد السلام، وذلك لمدة ثلاثة أيام، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا بدءا من يوم الخميس الموافق 23/7/2020 وحتى السبت الموافق 25/7/2020.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشىء إلى أصله عقب الانتهاء منها. وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.