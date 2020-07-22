شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يبحث مع وفد «العربية للتنمية الزراعية» مشروعات المنظمة بسانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهم رائد حتر نائب مدير عام المنظمة، وياسر محمود نائب مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والدكتور سيد سالم خبير الصحة الحيوانية ومنسق المشروع .

استمع المحافظ لشرح مختصر عن المشروعات التي تقوم بها المنظمة حاليا بمدينة سانت كاترين ومشروع المكون التنموي الزراعي المائي المتكامل لمدينة سانت كاترين، والذي يحقق مبدأ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء بتمويل من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ووزارتي الموارد المائية والري والزراعة وإستصلاح الأراضي بغرض حصاد مياه السيول والثلوج الذائبة والحفاظ عليها لحماية الطرق والمنشآت من مخاطرها لإستخدامها في عدة مجالات مثل شرب الماشية والزراعة وإعادة تغذية الخزان الجوفي، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل لأهالي سانت كاترين وخصوصا الشباب منهم، وتعزيز دور المرأة البدوية من خلال بناء قدراتها وتوفير فرص عمل مناسبة لها.

كما بحث محافظ جنوب سيناء إنشاء صوب زراعية بغرض إقامة مجتمعات زراعية نموذجية إنتاجية متكاملة، وزراعة شتلات الزيتون بعدد 2000 شتلة زيتون لتوزيعها على 50 عائلة، وتوزيع 20 ماعز عشار من السلالات النقية المتأقلمة مع البيئة الجبلية لسانت كاترين، بالإضافة لـ 10 أطنان من الأعلاف الحيوانية لتوزيعها على 10 أسر من بدو المدينة، وتوريد وتركيب 60 خلية نحل عسل ومكوناتها وتوزيعها على 10 أسر من البدو بسانت كاترين بواقع 6 خلايا نحل لكل أسرة.

وقام المحافظ في ختام اللقاء بتوجيه الشكر للمنظمة، مشيداً بجهودها المتميزة التي من شأنها المساعدة على رفع دخل الأسر والأهالي بسانت كاترين، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، كما أشاد المحافظ بدور برنامج الغذاء العالمي وجهوده على أرض المحافظة.