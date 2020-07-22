شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يُهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنّأ أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس بمناسبة العيد الوطني للبلاد الذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
وتوجه أبوالغيط إلى الرئيس السيسي بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظه ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب مصر الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وأضاف أبوالغيط أنه على ثقةٍ من أن الرئيس سوف يواصل مسيرته في خدمة مصرنا الحبيبية وأبنائها ورعاية مصالحهم، حفاظاً على مكتسبات البلاد ومقدراتها، مؤكداً أهمية دور مصر في الارتقاء بالعمل العربي المشترك على النحو الذي نتطلع إليه جميعاً، وبما يُلبي آمال وطموحات دولنا وشعوبنا العربية.
واختتم أبوالغيط تهنئته بالتأكيد على حرص الجامعة العربية على التعاون مع مصر وحكومتها في كل ما من شأنه أن يُحقق لها ولأمتنا العربية الرفعة والتقدم
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