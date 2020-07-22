شكرا لقرائتكم خبر عن لتدني مستوى النظافة.. محافظ الجيزة يقيل رؤساء وحدات محلية بالبدرشين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإقالة رؤساء الوحدات المحلية بأبورجوان والشوبك ومزغونة بمركز ومدينة البدرشين.

وجاء القرار عقب جوله مفاجئة قام بها للوقوف على حاله النظافة والإشغالات بمركز البدرشين، حيث تم ضبط تدني لمستوى النظافة بالوحدات المحلية بأبورجوان والشوبك ومزغونة رغم الإنذارات والتوجيهات السابقة التي تم إصدارها بشأن الاهتمام برفع كفاءة النظافه وعدم السماح بوجود المخلفات بنهر الطريق الجولة التي قام بها المحافظ للمرور على عدد من المشروعات الخدمية بالقطاع الجنوبي بمراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح للوقوف على حجم الإنجاز وتقديم الدعم المعنوي للعاملين بمختلف المشروعات.

ووجه خلالها المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول وعدم السماح بتراكمها والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.

وخلال الجولة منح المحافظ مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة أطفيح تحفيزًا لهم على التزامهم وتفانيهم في العمل وتأدية واجبهم على أكمل وجه وحفاظهم على المعدات والصيانات الدورية لها.

واستمع المحافظ لمطالب عددًا من المواطنين بشأن إزالة المعوقات الخاصة بتشغيل مدرسة عرب الهيرة وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لعدد من قرى الصف، حيث وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبحث إمكانية تنفيذها.

وأشاد المحافظ بالأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الدائري الأوسطي قطاع غرب النيل الفيوم، والذي يجري العمل به بطول 25 كم من الشركات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مُوجهًا التحية والشكر للمهندسين القائمين على الأعمال.

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وكلف رئيس مدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة المطلوبة لتوفير المساحات المطلوبة لمطلع الطريق، والذي يربطه بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر أسوان الزراعي.

جولة محافظ الجيزة بعدد من قرى البدرشين

جولة محافظ الجيزة بعدد من قرى البدرشين

جولة محافظ الجيزة بعدد من قرى البدرشين

جولة محافظ الجيزة بعدد من قرى البدرشين