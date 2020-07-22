شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتهج وعش حياتك».. فسيفساء نادرة عمرها 2400 سنة بـ«موزاييك الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مسؤولو صفحة متحف الموزاييك على موقع «فيسبوك» باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، 5 قطع فسيفساء نادرة تبلغ أعمارها 2400 سنة وتعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

وجاءت القطعة الأولى لتجسد نصيحة قديمة عمرها 2400 سنة للصحة النفسية، حيث كتب على قطعة فسيفساء نادرة عبارة «ابتهج وعش حياتك» وهى قطعة تصور هيكل عظمى سعيد يستمتع برغيف من الخبز وابريق من الخمر عثر عليها سنة 2012 بانطاكيا في تركيا وهى أرضية حجرة طعام بفيلا ومنفذة بأحجار دقيقة على خلفية سوداء ويوجد عليها العبارة ذاتها تؤرخ للقرن الثالث قبل الميلاد.

والقطعة الثانية هي فسيفساء بائع أطفال الحب المتجول تم إكتشافها في منزل البائع المتجول بأنطاكيا بواسطة بعثة التنقيب عن الآثار بجامعة برنستون والقطعة تصور بائع متجول يبيع أطفال الحب (كيوبيد) فنراه يقف بجانب قفص ويمسك بأحد هؤلاء الأطفال ليضعه في القفص بينما نرى طفل آخر من أطفال الحب يقف داخل القفص بجانب القفص يقف طفلان آخران من أطفال الحب يشاهدان مصارعة الديوك وفي أعلى اللوحة جهة اليمين نرى طفل آخر من أطفال الحب يمسك بقوس وسهم ليصوبه وفى الجانب الأيسر أعلى اللوحة نرى طفل آخر من أطفال الحب يصطاد ويتوسط هذان الطفلان في أعلى اللوحة طفلا يبدو نائما والقطعة تم نقلها من الغرفة رقم واحد بمنزل البائع المتجول إلى متحف بالتيمور للفن بالولايات المتحدة وتؤرخ إلى القرن الثالث الميلادى.

بينما جاءت القطعة الثالثة وهى «ابتسامة الموناليزا» وهى عبارة عن تفصيل من فسيفساء ديونيسوس التي كانت تزين حجرة الطعام بفيلا رومانية بمدينة sepphoris في الجليل الغربي والتي يعتقد أنها كانت بيت الحاكم ودمرت سنة ٣٦٣ ميلادية أثر زلزال والقطعة اكتشفت سنة ١٩٨٧ ميلادية وهى تصور بورتريه لسيدة بأبتسامة الموناليزا الغامضة.

ويشار إلى أن الفسيفساء التي أستخدمت في تصوير المرأة مكعبات أقل من ٢،. بوصة وتستخدم أكثر من مليون مكعب في تصويرها وتؤرخ إلى القرن الثالث الميلادى.

أما القطعة الرابعة لحديقة زيباري الأثرية وهى فسيفساء شهر يوليو وعبارة عن تفصيل من فسيفساء أرضية لفصول وشهور السنة وتصور مناظر صيد وحصاد ويلاحظ أن التقويم في هذه الأرضية يبدأ بشهر مارس وينتهي بشهر فبراير وكان شهر يوليو هو الشهر الخامس وكان أسمه quintiles ويعنى الخامس باللاتينية ثم قام يوليوس قيصر بعد ذلك بأنشاء التقويم اليولياني وبعد وفاته وتكريما له سمي هذا الشهر بأسمه ومن هنا جاءت تسمية هذا الشهر يوليو والقطعة تؤرخ إلى العصر الرومانى من تيسدروس بمتحف سوسة الأثري في تونس.

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والقطعة الخامسة عبارة عن تفصيل من فسيفساء المصارع وهى أرضية عثر عليها بڤيلا رومانية برومرهالى ببادكروزناخ في ألمانيا وهى اللوحة المركزية بالقطعة وتصور منظر في مدرج روماني لصيادين يصارعون حيوانات وتؤرخ إلى القرن الثالث الميلادى ومعروضة في متحف رومرهالى بادكروزناخ الأثرى بألمانيا .

فسيفساء نادرة عمرها 2400 سنة بـ"موزاييك الإسكندرية"

فسيفساء نادرة عمرها 2400 سنة بـ"موزاييك الإسكندرية"

فسيفساء نادرة عمرها 2400 سنة بـ"موزاييك الإسكندرية"

فسيفساء نادرة عمرها 2400 سنة بـ"موزاييك الإسكندرية"

فسيفساء نادرة عمرها 2400 سنة بـ"موزاييك الإسكندرية"