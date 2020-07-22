شكرا لقرائتكم خبر عن راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه لشراء صكوك الأضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع الأنبا يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بمبلغ 10 آلاف جنيه لشراء 5 صكوك أضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر خلال زيارته للمديرية.

وقال «أديب» في تصريحات صحفية، إن المسلمين والأقباط أخوة في وطن واحد، ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر، وأن مشاركته اليوم في شراء صكوك الأضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة أخوته من المسلمين في عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أن مشاركته واحب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه، كما يشارك المسلمين في أعياد إخوانهم الأقباط، موضحا أن جميعنا أقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد.

من جانبه قال الدكتور كمال أبوسيف، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إن مشاركة قيادات الكنائس القبطية في شراء صكوك الأضاحي من الأعمال التي تدل على الترابط والتشارك في المناسبات الدينية المختلفة خاصة مع بداية شهر الحج.