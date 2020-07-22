شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين للمشاركين بالثانوية العامة: كنتم قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة لكافة المعلمين المشاركين بماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، قائلا: معلمي مصر الشرفاء ، كنتم على قدر المسئولية طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، ومن قبلها خلال فترة تنفيذ واستلام وتقييم أبحاث الطلاب وهي التجربة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم بكفاءة كبيرة وكان المعلمون فيها حجر الزاوية وتحملوا الضغط النفسي والعصبي وواجهوا الخطر باعتبارهم جيش التنوير.

وأضاف الزناتى، فى بيان، : وتستمر جهود المعلمين خلال أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة داخل الكنترولات ، وفي الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية المقرر انطلاقها يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو، وفي كل الأمور يؤكد المعلمون أنهم في الصف الأول عند تحمل المسئولية .

وتابع: تقف نقابة المهن التعليمية داعمة لكل معلم بربوع مصر، وقد تابعت النقابة العامة على مدار الأيام الماضية أحوال السادة المعلمين، وتستمر الجهود في دعم كل من يستحق الدعم من الزملاء الأفاضل، ونثمن للمعلمين جهودهم، فلهم تحية تقدير على ما بذلوا وما يبذلون من جهد كبير في صالح خدمة العملية التعليمية.

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وكان قد أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلمين أدوا دورهم على أكمل وجه فى أعمال المراقبة والإدارة ومستمرين فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة حتى خروجها إلى بر الأمان، ووجه التحية إلى جيش التنوير من المعلمين على مابذلوه من جهود ومستمرون فى بذل العطاء .

وأوضح الزناتى، فى بيان، أن المعلمين أدوا دورهم على أكمل وجه تحملوا مخاطر المرحلة الحالية وإجراء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنهم سيواصلون دورهم بتنفيذ امتحانات الدبلومات الفنية، السبت المقبل.