وزير التعليم يعتمد عينة مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة بنسبة نجاح 94.5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقد مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر السادة الموجهين فى مستوى الامتحان وتوضيح أى نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، البالغ عددها 11 ألف 835 ورقة، أسفرت عن نجاح 11184 طالب/طالبة بنسبة نجاح 94.5%.

وأشار الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية، أن 5684 طالب/طالبة (بنسبة 50.82% من إجمالى العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالب/ طالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالب/طالبة (بنسبة 10.08% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.