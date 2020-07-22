شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "مى ومنة".. التوأم الملتصق من الرأس 5 سنوات من المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " مش عاوزين حاجة فى الدنيا غير إننا بنتينا التوأم الملتصق من الرأس تعيشان كباقى الأطفال وتكون لكل منهما حياة ويتم فصلهما وتعيشان دون عناء" بتلك الكلمات بدأ والد ووالدة الطفلتين الملتصقتين من الرأس "مى ومنة" يرويان لـ"الخليج 365" معاناة طفلتيهما منذ ولادتهما حتى بلغتا الآن خمس سنوات من عمرهما.

وقال الأب إسلام صقر سائق: مى ومنة طفلتان يبلغ عمرهما خمس سنوات وشاء القدر أن تولدان بالتصاق من الرأس لتشتركا فى وريد واحد، لم تريا بعضهما منذ ولادتهما ولكنهما تعيشان على وضع واحد لم تستطيعا ممارسة تطورات الطفولة الطبيعية كالوقوف والجلوس وغيره.

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وأضاف الأب، أنا أعمل سائق ودخلى فى اليوم لا يكفى احتياجات التوأم الملتصق من مأكل ومشرب، ولى طفلان آخران لكنى راض بقضاء الله وقدره، وأرغب فى أن أرى بناتى كأى أطفال طبيعيين، وأن تجرى لهما عملية فصل من الرأس وتلك العملية تتكلف ملايين من الجنيهات خارج مصر وتحديدا بأمريكا، لكن ما باليد حيلة .

وقالت والدة التوأم الملتصق نحن لا نعرف طعم الراحة من شدة الألم كلما ننظر إلى الطفلتين وهما ملتصقان من الرأس وتحتاجان معاملة خاصة فى كل شىء ووصل سنهما خمس سنوات دون حل، ونناشد المسئولين مساعدتنا فى السفر للخارج لإجراء عملية فصل التوأم الملتصق من الرأس .