شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و9 آلاف و99 رأس ماشية بينهم "مليون و212 ألف و894 رأس أبقار، 609 ألف و996 رأس جاموس، 144 ألف و489 رأس أغنام، 41 ألف و720 رأس ماعز" حتى الأن.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

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فيما ذكر تقرير الخدمات البيطرية ، أن هناك إجراءات متبعة في اى برامج او حملة التحصين ، التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين ، او محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية او العمدة او شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء ، ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكتروني للطب الوقائى واسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان .

ومن ضمن الإجراءات ، تطبيق احتياطات الأمان الحيوى لعدم نقل العدوى أن وجدت من مكان لأخر فيلتزم أعضاء لجنة التحصين بارتداء بالطو- جوانتى معقم- حذاء بلاستيك يتم تنظيفه وتطهيره من منزل لاخر مع تغير الجوانتى ، يتم التنبيه على وضع زجاجة اللقاح المفتوحة والتي يتم سحب اللقاح بالسرنجة منها محاطا بقطع ثلج كيس بلاستيك معتم اللون لان ارتفاع درجة حرارة اللقاح وتعريضة للضوء يعرضة للتلف ويجعلة بدون مفعول ومراعاة أن يتم حقن اللقاح الى جسم الحيوان باردا ولا يتم وضع السرنجة وبها اللقاح الايدى او درجة حرارة الجو العادى لفترة ترفع من درجة حرارة القاح ، على أن تستهلك الزجاجة اللقاح المفتوحة خلال نفس التحصين ، استخدام سرنجة منفصلة لكل لقاح على وحدة ويتم استخدام سن مرة واحدة لكل حيوان ولا يتم تكرار حقن اكثر من حيوان واحد بنفس السن.

يتم العمل بالحملة على مدار 6 أيام ، والتأكد من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين ، العمل بالحملة من اول ضوء وحتى اخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية " الشرطة ، العمد- شيوخ البلد – الخفراء- وأيضا المحليات وذلك لتوفير الدعم الامنى واللوجستى " سيارات إضافية"، ياتى ذلك بعد استكمال اعمال ترقيم وتسجيل الماشية غير المرقمة، وكذلك تركيب الأرقام البلاستيكية المسلمة بيد المربين، وتوفير لقاحات التحصين.