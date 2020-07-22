شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يهنئ الرئيس السيسى بثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو الخالدة. وقال الرئيس الموريتاني في رسالة التهنئة التي بثتها وسائل الإعلام الموريتانية "صاحب الفخامة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني، متمنيا للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.. كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز و تطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين.. وتفضلوا، صاحب الفخامة والأخ العزيز، بقبول أسمى آيات التقدير.. أخوكم: محمد ولد الشيخ الغزواني".

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