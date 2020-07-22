شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": صالح الصالحى لرئاسة لجنة الشكاوى.. ومنى الحديدى للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة التراخيص ستعقد اجتماعا الإثنين القادم، لمطالبة وسائل الإعلام للتقدم للمجلس لتقنين أوضاعهم، موضحا أن لجنة التراخيص أعدت نماذج التراخيص على موقع المجلس.

و أضاف كرم جبر فى تصريحات صحفية له، أن المجلس سيعيد تشكيل لجنة التراخيص من جديد ، موضحا أن المجلس شكل لجان المجلس حيث تم اختيار صالح الصالحى للجنة تراخيص القنوات والمهندس حسام صقر للجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وخالد ميرى لجنة إخطارات الصحف و صالح الصالحى لرئاسة لجنة الشكاوى و أسامة أبو زيد للجنة ضبط الأداء الرياضى و عزة مصطفى للجنة الدراما و محمد مصطفى شردى لرئاسة لجنة التظلمات وأمير نبيل للجنة الملكية الفكرية و الدكتورة منى الحديدى للجنة التدريب و رانيا هاشم للجنة تقارير الحالة الإعلامية و المستشار محمد عبد السميع لجنة الموارد البشرية .

و لفت إلى أن المجلس قرر تكليف المستشار القانونى يتيسر أعمال منصب الأمين العام لحين الاستقرار على الشكل النهائى .

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أوصت من قبل بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

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و كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى مسئولية البلاد في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، مناشداً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.