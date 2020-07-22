شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة منطقة الطيبى تمهيدا لإنشاء "روضة السيدة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الازالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب والتى تضم 92 عقار بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان تمهيداً لإخلائها وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين . وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم . وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2" كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . Advertisements رافق محافظ القاهرة خلال الجولة اللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق بالعاصمة واللواء اسلام شتا حكمدار العاصمة وعدد من التنفيذيين بالمحافظة . كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم سوق التونسي الجديد وسوق مواد البناء المجاور له ومحطة المناولة الجديدة التى تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين . وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، مضيفا أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال الجارية بالسوق أغسطس القادم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد إزالة منطقة الطيبى تمهيدا لإنشاء "روضة السيدة 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.