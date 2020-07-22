شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تتيح خدماتها لمراكز الأنشطة البحرية واليخوت السياحية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية انتهائها من المرحلة الأولى من التحول الرقمى لخدمات الغرفة بإطلاق موقعها الالكترونى الجديد، الذى يشمل العديد من الخدمات الالكترونية كتسجيل الحسابات الخاصة بالمحترفين التى تتيح لهم إصدار وتجديد البطاقات وحجز الاختبار الكترونياً، وذلك دون الحاجة لزيارة مقار الغرفة لتسهيل الحصول على الخدمات من أى مكان بطريقة رقمية وعصرية عبر الإنترنت.

وأشارت الغرفة فى بيان إلى ان الموقع الالكترونى يحتوى على بنك معلومات خاصة يوضح كافة الإجراءات والاشتراطات المعلنة، ومعلومات عن مواقع وأنشطة الغوص والأنشطة البحرية فى البحر الأحمر وإمكانية التواصل مع الغرفة عن طريق عدة وسائل تواصل إلكترونية مختلفة وخدمات أخرى عديدة.

وأكدت الغرفة أن إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للغرفة يأتى فى إطار السعى الدائم للتطور وتحقيق التميز والريادة فى مجال صناعة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، موضحه أنه جارى العمل على الإنتهاء من المرحلة الثانية التى تشمل المزيد من الخدمات كطلب المعاينات، وشهادات المعادلة والخبرة، وخطابات الإستثناء، وإصدار خطابات العضوية، وإمكانية سداد قيمة الخدمات إلكترونياً وإرسال المستندات والبطاقات عبر خدمات التوصيل.

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وكانت غرفة الغوص والانشطة البحرية قد ابلغت أعضائها بامكانية الاستفادة من مُبادرة البنك المركزى الخاص بالتسهيلات الإئتمانية، والخاصة بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات التشغيل والصيانة الأساسية، بضمان وزارة المالية من خلال التعهُد الصادر من البنك المركزى لشركة ضمان مخاطر الإئتمان.

وطالبت الغرفة المراكز الراغبة فى الاستفادة من التسهيلات الإئتمانية تقديم كشف بالرواتب للموظفين المؤمن عليهم مُعتمد من المحاسب القانونى للمُنشآة، والتقدُم بطلب للغُرفة موقع من المُمثل القانونى للشركة ومختوم وعلى الletterhead الخاص بالشركة يفيد الرغبة فى الإستفادة من التسهيلات الائتمانية. وبناء عليه ستقوم الغرفة بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للغُرف السياحية لإصدار خطاباً رسمياً موقع ومختوم بخاتم الإتحاد، مُتضمناً المعلومات الواردة بخطاب الغُرفة، وسيرسل الإتحاد أصل الخطاب إلى الغُرفة المعنية لتسليمه للشركة مُقدمة الطلب لتتمكن من تقديمه للبنك من ضمن المُستندات المطلوبة من البنك للحصول على التسهيلات.