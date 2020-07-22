شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأنفاق تنفذ خطة لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الهيئة القومية للانفاق على تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، ويقدم ”الخليج 365” 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع. 1ـ المشروع يمتد مساره بطول ١٣.٧ كم. 2ـ تكلفة المشروع التقديرية تصل إلى 360 مليون يوروو. 3ـ تم اختيار مكتب سيسترا الفرنسى ليكون استشارى المشروع ويشرف على أعمال تنفيذه بتكلفة 410 مليون جنيه. 4ـ سيراعى أن تكون المسافة بين المحطات ألا تقل عن 500 متر. 5ـ يتم عزل المسار بالكامل بعيدا عن الحركة المروية مع إعادة تأهيل البنية الإساسية للترام بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور. 6ـ المشروع يستهدف تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية . Advertisements 7ـ ستشرف على تنفيذ المشروع الهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل حيث ستنتقل تبعيته من محافظة الإسكندرية إلى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق. 8ـ سيساهم بنك الاستثمار الاوربي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو فى صورة قرض ميسر. 9ـ ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو فى صورة قرض ميسر. 10ـ سيتم توفير 8 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع. 11ـ سيتم توفير باقى من الخزانة العامة للدولة. 12ـ يجرى العمل على إنهاء إجراءات طرق المشروع لاختيار الشركة المنفذة.

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